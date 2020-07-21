Неизвестный выстрелил в жителя элитного подмосковного поселка

Неизвестный выстрелил в мужчину в элитном подмосковном поселке «Береста» и скрылся. Раненого доставили в больницу, а полиция начала проверять информацию о стрельбе.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что раненого жителя поселка на Новорижском шоссе госпитализировали. «Мужчина обратился в медучреждение», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

Ранее представитель региональных экстренных служб отмечал, что сотрудники полиции начали проверять данные о стрельбе. Мужчина получил пулю в живот от неизвестного, который мог уехать на внедорожнике Toyota Land Cruiser. Предварительно правоохранители выяснили, что нападавший стрелял из травматического оружия. Сейчас его личность устанавливается.

Коттеджный поселок «Береста» считается элитным. Стоимость домов там начитается от сотен миллионов рублей и может заканчиваться суммами более полумиллиарда.