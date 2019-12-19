Неизвестный выстрелил в посетителя спортклуба в Москве. Видео

В Марьине в мужчину выстрелил неизвестный человек в маске. Стрельба попала на видео.

Как видно на кадрах, попавших в распоряжение «360», неизвестный выстрелил в молодого человека при свидетеле.

Как стало известно Telegram-каналу «112», пострадавший — 29-летний Ренат Сайбулаев. Он вышел из спортивного клуба в Марьине, когда на него напали несколько вооруженных человек в масках. После того, как в Сайбулаева выстрелили, он успел забежать обратно в клуб и там потерял сознание.

Его забрали на скорой, сейчас мужчина находится в реанимации. Он получил огнестрельное ранение ноги и таза.

В московском управлении МВД пока не дали официальной информации о происшествии.