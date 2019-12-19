19 декабря 2019, 17:10
Неизвестный выстрелил в посетителя спортклуба в Москве. Видео
В Марьине в мужчину выстрелил неизвестный человек в маске. Стрельба попала на видео.
Как видно на кадрах, попавших в распоряжение «360», неизвестный выстрелил в молодого человека при свидетеле.
Как стало известно Telegram-каналу «112», пострадавший — 29-летний Ренат Сайбулаев. Он вышел из спортивного клуба в Марьине, когда на него напали несколько вооруженных человек в масках. После того, как в Сайбулаева выстрелили, он успел забежать обратно в клуб и там потерял сознание.
Его забрали на скорой, сейчас мужчина находится в реанимации. Он получил огнестрельное ранение ноги и таза.
В московском управлении МВД пока не дали официальной информации о происшествии.