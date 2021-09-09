Неизвестный выстрелил в полицейского в Забайкалье

Неизвестный в Читинском районе Забайкалья стрелял в полицейского, который приехал на вызов. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Забайкальскому краю.

«Неизвестный произвел выстрел в сотрудника полиции, находящегося за рулем служебного автомобиля», — говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В ведомстве уточнили, что сотрудник полиции прибыл по вызову в один из домов в селе Смоленка. Около 01:00 к служебной машине «Газель» подошел мужчина, который выстрелил в полицейского водителя. Что стало причиной стрельбы, не уточняется. Вид оружия, из которого стреляли, также выясняется.

Полицейского оперативно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе. Сейчас сотрудники разыскивают преступника и устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте работают криминалисты.