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    09 сентября 2021, 07:41

    Неизвестный выстрелил в полицейского в Забайкалье

    Анастасия Калинина

    Неизвестный в Читинском районе Забайкалья стрелял в полицейского, который приехал на вызов. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Забайкальскому краю.

    Неизвестный выстрелил в полицейского в Забайкалье

    «Неизвестный произвел выстрел в сотрудника полиции, находящегося за рулем служебного автомобиля», — говорится в сообщении.

    Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

    В ведомстве уточнили, что сотрудник полиции прибыл по вызову в один из домов в селе Смоленка. Около 01:00 к служебной машине «Газель» подошел мужчина, который выстрелил в полицейского водителя. Что стало причиной стрельбы, не уточняется. Вид оружия, из которого стреляли, также выясняется.

    Полицейского оперативно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе. Сейчас сотрудники разыскивают преступника и устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте работают криминалисты.