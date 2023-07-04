Происшествия 04 июля 2023, 13:00 Неизвестный выстрелил в мужчину в Ростове-на-Дону

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Неизвестный выстрелил в мужчину из травматического пистолета на улице Туполева в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, между двумя мужчинами произошел конфликт после того, как группа молодых людей пристала к девушке. Ее приятель решил заступиться, после этого неизвестный достал пистолет и выстрелил.

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Отмечается, что в результате стрельбы травмы получил 34-летний местный житель.