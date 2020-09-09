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    09 сентября 2020, 16:15

    Неизвестный выстрелил в мужчину из пистолета на востоке Москвы

    Анастасия Кременчугская

    На востоке Москвы пострадал мужчина. Он получил ранение из пистолета в спину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на городскую полицию.

    Инцидент произошел на Измайловском бульваре. Неизвестный выстрелил в спину мужчине, который находился неподалеку от общежития. Злоумышленник скрылся с места происшествия, написала НСН. В результате стрельбы пострадал один человек.

    Отмечается, что стрельба произошла на фоне бытового конфликта.

    Новости SMI.FM