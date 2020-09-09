09 сентября 2020, 16:15
Неизвестный выстрелил в мужчину из пистолета на востоке Москвы
На востоке Москвы пострадал мужчина. Он получил ранение из пистолета в спину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на городскую полицию.
Инцидент произошел на Измайловском бульваре. Неизвестный выстрелил в спину мужчине, который находился неподалеку от общежития. Злоумышленник скрылся с места происшествия, написала НСН. В результате стрельбы пострадал один человек.
Отмечается, что стрельба произошла на фоне бытового конфликта.