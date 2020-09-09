Неизвестный выстрелил в мужчину из пистолета на востоке Москвы

Инцидент произошел на Измайловском бульваре. Неизвестный выстрелил в спину мужчине, который находился неподалеку от общежития. Злоумышленник скрылся с места происшествия, написала НСН. В результате стрельбы пострадал один человек.

Отмечается, что стрельба произошла на фоне бытового конфликта.