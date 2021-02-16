Неизвестный выстрелил казанцу в лицо около его дома

Вечером 15 февраля жителю Казани выстрелили в лицо из травмата возле его дома. Неизвестный дождался, пока мужчина выйдет из подъезда, и открыл огонь. После этого стрелок скрылся.

Как сообщил портал KazanFirst со ссылкой на УВД города, ранение получил 37-летний житель одного из домов на улице Космонавтов.

Получившего пулю в лицо заметил один из прохожих. Он позвонил в полицию и вызвал скорую помощь.

Раненого отвезли в больницу и сделали ему операцию. Сейчас полицейские изучают обстоятельства случившегося и устанавливают личность стрелявшего.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавший рассказал, что его поджидали неизвестные люди в машине. В Казани объявили план «Перехват», но поймать преступника по горячим следам не получилось.