Неизвестный выстрелил из травмата в петербуржца на Невском проспекте

Уточняется, что в 22:33 полиция получила сообщение, что к дому № 49, корпус 2, на Невском проспекте приехала бригада скорой помощи. Медиков вызвали по причине огнестрельного ранения у мужчины.

Правоохранители опросили 23-летнего молодого человека. По его словам, примерно в 23:30 во время конфликта незнакомец выстрелил в сторону его 33-летнего брата. Пострадавший получил ранение кисти левой руки. Врачи оказали ему помощь и направили на амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции просмотрят записи с камер видеонаблюдения. С места происшествия изъяты смывы и резиновая пуля. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.