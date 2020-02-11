11 февраля 2020, 12:51
Неизвестный вынес из квартиры петербурженки 50 тысяч рублей и драгоценности
Петербурженка написала заявление в полицию о краже из квартиры. Неизвестный злоумышленник похитил у нее 50 тысяч рублей и ювелирные изделия. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам пострадавшей, преступник проник в ее квартиру на улице Бадаева и вынес оттуда деньги и драгоценности: золотые кольца с жемчугом и бриллиантами, цепочки, сережки и браслеты.
Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.