Неизвестный вынес из квартиры петербурженки 50 тысяч рублей и драгоценности

По словам пострадавшей, преступник проник в ее квартиру на улице Бадаева и вынес оттуда деньги и драгоценности: золотые кольца с жемчугом и бриллиантами, цепочки, сережки и браслеты.

Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.