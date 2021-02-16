Неизвестный вынес из дома 101-летнего ветерана на Кубани последние деньги

Пожилой житель Кубани лишился последних сбережений. Неизвестный украл из дома 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны полторы тысячи рублей.

Грабеж произошел в краснодарском Кропоткине, рассказали сайту kp.ru в городской полиции. От действий злоумышленника пострадал пенсионер Алексей Терехов. В сентябре 2020 года ему исполнился 101 год.

Пожилому мужчине по дому и во дворе часто помогали волонтеры. Грабитель подождал, пока ветеран останется один, втерся в доверие, прошел в его дом и напал на немощного мужчину.

«Разорвал карманы куртки, которая была на ветеране, схватил деньги и бросился в бега, выпрыгнув через окно», — уточнили правоохранители.

Подозреваемый забрал у ветерана 1450 рублей — последние деньги, какие у него были. Сбережений у мужчины не оказалось.

Подозреваемого в преступлении объявили в розыск. Известно, что это мужчина 30-40 лет на вид, ростом 170-175 сантиметров, носит очки. В день нападения был одет в вязаную темную шапку, темную куртку, синие джинсы и темную обувь.