18 апреля 2024, 17:44
Неизвестный водитель сбил подростка на велосипеде в Невском районе Петербурга
В Петербурге правоохранители проводят проверку по факту ночного ДТП с участием велосипедиста. Случай произошел накануне на улице Караваевской в Невском районе города, написала газета «Петербургский дневник».
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, неизвестный водитель сбил 16-летнего подростка в районе дома № 28 и скрылся с места происшествия.
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Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Санкт-Петербург
ДТП
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