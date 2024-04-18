Происшествия 18 апреля 2024, 17:44 Неизвестный водитель сбил подростка на велосипеде в Невском районе Петербурга

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В Петербурге правоохранители проводят проверку по факту ночного ДТП с участием велосипедиста. Случай произошел накануне на улице Караваевской в Невском районе города, написала газета «Петербургский дневник».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, неизвестный водитель сбил 16-летнего подростка в районе дома № 28 и скрылся с места происшествия.

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Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.