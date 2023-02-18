Происшествия 18 февраля 2023, 19:30 Неизвестный в маске пристал к 15-летней школьнице на улице в Екатеринбурге Неизвестный домогался 15-летней девочки на улице Екатеринбурга РИА «Новости»

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Неизвестный в маске пристал к 15-летней школьнице на улице в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Екатеринбург № 1».

Девочка гуляла возле школы № 146 с друзьями. После того как ребята разошлись, к ней на улице подошел неизвестный в маске, которая скрыла половину лица.

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«Ко мне подбежал парень во всем черном, обхватив меня одной рукой, второй потрогал меня за ягодицу и убежал», — призналась она.

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Школьница заявила, что мужчина ей не знаком. Она запомнила, что неизвестный был в темно-синей куртке с капюшоном и в черной маске, а также в черных штанах.

Девочка закричала на всю улицу, чем напугала неизвестного. Он развернулся и убежал за один из домов на улице Смазчиков. Пострадавшая рассказала о случившемся матери, после чего обратилась в правоохранительные органы.

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