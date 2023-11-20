Эксклюзив 20 ноября 2023, 06:32 Неизвестный в камуфляже поджег машину на Каширском шоссе Спасатели потушили горевший на Каширском шоссе в Москве Mercedes-Benz GLE РИА «Новости»

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На юге Москвы в Москворечье-Сабурове загорелся автомобиль. Свидетель видел, как его подожгли, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали на открытую стоянку 19 ноября в 23:50. Заявитель рассказал, что загорелась машина Mercedes-Benz GLE. По его словам, ее поджог незнакомец в камуфляже.

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Возгорание на площади 0,5 квадратных метра успели потушить до приезда пожарных. Огонь повредил колесо и подкрылок. Никто не пострадал.

В Москве задержали подозреваемого в поджоге прицепа-автодома на Открытом шоссе. Он подпалил при помощи зажигалки изоленту на прицепе, который полностью сгорел. Мужчина скрылся, но спустя время его разыскали и оставили под подпиской о невыезде. Ущерб от действий 40-летнего хулигана составил 500 тысяч рублей. Мотивы фигуранта дела в МВД не уточнили.