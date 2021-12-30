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    30 декабря 2021, 15:18

    Неизвестный в Екатеринбурге попытался ограбить Сбербанк

    МВД: неизвестный в центре Екатеринбурга попытался ограбить отделение Сбербанка

    Александр Блинов

    В центре Екатеринбурга неизвестный попытался ограбить банк. Злоумышленник явился в отделение и потребовал сумму денег, но сотрудники не восприняли его угрозы всерьез, и он скрылся. Об этом сообщили в главке МВД по региону, передало РИА «Новости».

    Неизвестный в Екатеринбурге попытался ограбить Сбербанк

    Представитель ведомства Валерий Горелых рассказал, что некий любитель чужих денег, вероятно, решил раздобыть средства на покупку подарков перед праздниками.

    «Злоумышленник зашел внутрь служебного помещения и потребовал наличные, угрожая при этом всех наказать, если не выполнят его условия. Персонал финансового учреждения не воспринял всерьез незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

    После этого неудачливый грабитель убежал, оставшись без добычи. Его разыскивает полиция.

    В Сбербанке подтвердили, что это произошло в одном из их екатеринбургских отделений. Кредитная организация оказывает полиции содействие в расследовании.

    «Попытка не удалась, деньги не похищены. Пострадавших нет», — сообщили агентству в Уральском банке Сбербанка.

    В декабре в Екатеринбурге было еще одно ограбление банка. Тогда добычей преступника стали 10 миллионов рублей.