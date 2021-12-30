Неизвестный в Екатеринбурге попытался ограбить Сбербанк

В центре Екатеринбурга неизвестный попытался ограбить банк. Злоумышленник явился в отделение и потребовал сумму денег, но сотрудники не восприняли его угрозы всерьез, и он скрылся. Об этом сообщили в главке МВД по региону, передало РИА «Новости».

Представитель ведомства Валерий Горелых рассказал, что некий любитель чужих денег, вероятно, решил раздобыть средства на покупку подарков перед праздниками.

«Злоумышленник зашел внутрь служебного помещения и потребовал наличные, угрожая при этом всех наказать, если не выполнят его условия. Персонал финансового учреждения не воспринял всерьез незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

После этого неудачливый грабитель убежал, оставшись без добычи. Его разыскивает полиция.

В Сбербанке подтвердили, что это произошло в одном из их екатеринбургских отделений. Кредитная организация оказывает полиции содействие в расследовании.

«Попытка не удалась, деньги не похищены. Пострадавших нет», — сообщили агентству в Уральском банке Сбербанка.

В декабре в Екатеринбурге было еще одно ограбление банка. Тогда добычей преступника стали 10 миллионов рублей.