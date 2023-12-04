Происшествия 04 декабря 2023, 08:58 Неизвестный в Дагестане поджег оборудование вышки сотовой связи Shot: неизвестный поджег оборудование вышки сотовой связи в Буйнакске Пресс-служба МЧС

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В городе Буйнакск Республики Дагестан неизвестный поджег оборудование вышки сотой связи. Возгорание произошло в районе Беловецкой горки, пишет Telegram-канал Shot.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы 3 декабря около 7:00. Прибывшие к месту происшествия сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь, указал собеседник канала.

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По его словам, злоумышленник взломал металлическую будку, в которой находилось сотовое оборудование, и поджег. Ущерб от незаконных действий устанавливается. Сейчас правоохранительные органы Буйнакска разыскивают поджигателя.

Ранее стало известно, что силовики задержали в Тюменской области трех подростков, которых подозревают в поджогах локомотива и попытках повредить релейные шкафы РЖД. Двое задержанных уже арестованы.