Происшествия 03 февраля 2024, 12:31 Неизвестный устроил резню на вокзале в Париже Мужчина с ножом напал на людей на Северном вокзале в Париже, шестеро ранены Alexis Sciard / Global Look Press

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Неизвестный мужчина напал на прохожих на Северном вокзале в Париже. О ЧП сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные газеты Le Figaro.

По данным источника издания, ранения получили как минимум шесть человек. Среди них есть сотрудник пограничной полиции.

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Собеседник Le Figaro уточнил, что состояние одного из раненых расценивают как тяжелое, а жизни пятерых пострадавших ничто не угрожает. Других подробностей о том, какие именно ранения они получили и куда их госпитализировали, нет.

В Национальной компании французских железных дорог (SNCF) газете заявили, что подозреваемый был ранен, его эвакуировали с места преступления.

Местный телеканал BFM сообщил, что злоумышленника «нейтрализовала полиция». Все обстоятельства случившегося уточняются. Какие мотивы двигали мужчиной, пока неизвестно.