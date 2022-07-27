Неизвестный устроил поджог в парадной дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина устроил поджог в парадной дома на улице Типанова. Об этом написал сайт 78.ru со ссылкой на правоохранителей.

По данным полиции, жители дома видели мужчину, который был в балаклаве. До этого появилась информация о подозрительном мужчине, который во дворе дома на улице Ленсовета делал коктейль Молотова, сообщило ИА Nation News.

Стражи порядка пока не выяснили, есть ли связь между этими двумя мужчинами. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник находится в розыске.