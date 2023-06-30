Происшествия 30 июня 2023, 21:08 Неизвестный устроил диверсию на железной дороге в Иркутской области Shot: неизвестный сжег релейный шкаф на железной дороге в Иркутской области Pxhere

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Неизвестный уничтожил оборудование на железной дороге в Иркутской области, чем помешал движению поездов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Диверсия произошла в ночь на 30 июня на границе Аларского и Черемховского районов Иркутской области. Неизвестный сжег релейный шкаф на перегоне между станциями Забитуй и Черемхово.

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«Из-за выхода из строя оборудования возникли препятствия движению поездов, но обошлось без пострадавших», — уточнили в публикации.

Правоохранители уже приступили к поискам злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность путей сообщения.

На прошлой неделе московская транспортная полиция вместе с представителями ФСБ задержала подозреваемых в поджоге трех релейных шкафов. Как сообщили «360» в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, злоумышленники 1997 и 1995 года рождения признались в совершении преступления. Они рассказали, что подожгли релейные шкафы ради денег. Им грозит до 20 лет лишения свободы.