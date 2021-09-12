Неизвестный украл у теннисистки Весниной олимпийские медали

В подмосковный дом российской теннисистки Елены Весниной проник неизвестный и вынес олимпийские медали. Об этом она рассказала в интервью Пятому каналу.

Помимо медалей, преступник вынес ее драгоценности, в том числе олимпийский перстень, полученный за Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

«Не взял только документы, которые там лежали. Медали у меня лежали в сумке спортивной, я вчера их брала, чтобы показать детям в теннисном клубе. Сумка лежала на виду, видимо, все что видел, то и схватил», — сказала спортсменка.

Правоохранители уже взялись за дело, они выясняют как злоумышленникам удалось пробраться в дом в обход сигнализации.

Елена Веснина выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году. В этом году она стала серебряным призером Олимпиады в Токио в миксте. Некоторое время в карьере россиянка была пауза в связи с рождением ребенка, но спортсменка вернулась ради выступления в Токио.

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