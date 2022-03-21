Неизвестный украл с «Ленфильма» цилиндр Олега Даля

Киностудия «Ленфильм» заявила в полиции о краже — со студии пропал цилиндр Олега Даля из фильма «Приключения принца Флоризеля». Об этом написала газета «Петербургский дневник».

На студии объяснили, что кража попала на записи с камер видеонаблюдения. По словам сотрудников «Ленфильма», цилиндр украл один из посетителей Культурно-выставочного центра, разбив стекло витрины.

«По видеозаписям с камер наблюдения хорошо видно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — заявили представители киностудии.