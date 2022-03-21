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    21 марта 2022, 19:06

    Неизвестный украл с «Ленфильма» цилиндр Олега Даля

    Полина Гребенщикова

    Киностудия «Ленфильм» заявила в полиции о краже — со студии пропал цилиндр Олега Даля из фильма «Приключения принца Флоризеля». Об этом написала газета «Петербургский дневник».

    На студии объяснили, что кража попала на записи с камер видеонаблюдения. По словам сотрудников «Ленфильма», цилиндр украл один из посетителей Культурно-выставочного центра, разбив стекло витрины.

    «По видеозаписям с камер наблюдения хорошо видно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — заявили представители киностудии.