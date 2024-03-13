Происшествия 13 марта 2024, 16:29 Неизвестный украл из магазина продукты и напал с ножом на охранника в Петербурге

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга неизвестный украл продукты и напал с ножом на 27-летнего охранника магазина. Об этом сообщил сайт «Петроград».

По предварительной информации, мужчина пытался вынести из магазина четыре шоколадки, его остановил охранник. Неизвестный брызнул из газового баллончика в лицо работнику, после чего ударил его ножом в ногу.

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Отмечается, что потерпевшего с ранениями доставили в больницу. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.