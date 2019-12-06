Неизвестный украл автомобиль и вещи на сумму около 9 миллионов рублей
Неизвестный угнал Toyota Land Cruiser Prado с личными вещами в Санкт-Петербурге. Общая сумма ущерба — 9,2 миллиона рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Накануне мужчина заявил в полицию о краже иномарки и личных вещей. Известно, что владелец оставил Toyota у многофункционального центра на Новоизмайловском проспекте. В салоне машины остались деньги, бриллиант в 1,08 карата, золотая цепочка и вещи пострадавшего.
Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Сотрудники полиции объявили розыск злоумышленника.