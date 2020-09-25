В Новой Москве объявлен план «Перехват», пишут СМИ. Полиция ищет злоумышленника, который избил водителя Lexus и угнал его машину с женой и грудным ребенком в салоне.

Информация об угоне появилась на сайте Агентства городских новостей «Москва», со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сотрудники полиции пока не дали официальных комментариев. Информации о пострадавших нет.

В начале сентября в Санкт-Петербурге злоумышленник угнал Lexus у местной бизнесвумен. Стоимость автомобиля оценивается в семь миллионов рублей. Все произошло на Новолитовской улице в Выборгском районе. Полиция возбудила уголовное дело.