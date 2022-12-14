14 декабря 2022, 11:44
Неизвестный угнал машину за 6,5 млн рублей на юго-западе Санкт-Петербурга
Неизвестный угнал иномарку Genesis за 6,5 миллиона рублей в районе Пулковского шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт «Петроград».
Отмечается, что владелец угнанного автомобиля обратился за помощью в полицию. Там установили, что на иномарке не было государственных номеров. Также автомобиль не был зарегистрирован в ГИБДД.
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По факту угона возбуждено уголовное дело. Отмечается, что на месте происшествия не было ни одной камеры видеонаблюдения.
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