Происшествия 14 декабря 2022, 11:44 Неизвестный угнал машину за 6,5 млн рублей на юго-западе Санкт-Петербурга

Читать 360tv в

Неизвестный угнал иномарку Genesis за 6,5 миллиона рублей в районе Пулковского шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт «Петроград».

Отмечается, что владелец угнанного автомобиля обратился за помощью в полицию. Там установили, что на иномарке не было государственных номеров. Также автомобиль не был зарегистрирован в ГИБДД.

Реклама

По факту угона возбуждено уголовное дело. Отмечается, что на месте происшествия не было ни одной камеры видеонаблюдения.

Реклама