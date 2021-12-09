Неизвестный угнал машину со штрафстоянки в Нижней Туве и сразу же увяз в кювете

Жительница Нижней Тувы Свердловской области пожаловалась на угон машины из необычного места. По ее словам, злоумышленники похитили автомобиль прямо со штрафной стоянки.

Владелица ВАЗ-2112 рассказала, что ее машину забрали на эвакуаторе и увезли на штрафстоянку, но пробыла она там недолго — на автомобиль позарился угонщик. Он смог его завести и даже выехать из окруженной забором территории, протаранив ограждение, но проехал недолго.

Спустя буквально несколько метров машина завязла в кювете. Хозяйка нашла ее уже там, вместе со множеством следов и повреждений на корпусе.

«Ключей от дверей нет, капот был вскрыт. Вся машина расцарапана, повреждено лобовое стекло. Непонятно, почему охранник отдал неизвестному человеку ключи. Он [угонщик] пришел за машиной, попросил у охранника ключи, и тот отдал», — описала события потерпевшая в комментарии для E1.Ru.

Она также добавила, что с ней уже связывалась полиция, которая якобы заявила, что это ее сотрудники увезли машину. В ведомстве изданию заявили, что в ситуации уже разбираются.