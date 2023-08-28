Происшествия 28 августа 2023, 15:54 Неизвестный угнал иномарку и устроил ДТП в Петербурге

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В Выборгском районе Санкт-Петербурга неизвестный угнал легковой автомобиль, после чего устроил ДТП. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

В полицию обратился 50-летний местный житель. Неизвестный оттолкнул его от иномарки Kia, сел за руль и скрылся с места происшествия. Позже угонщик попал в аварию с участием нескольких машин.

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Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сейчас правоохранители пытаются установить личность угонщика.