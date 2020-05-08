Неизвестный угнал экскаватор-погрузчик в Ленобласти

49-летний директор фирмы обратился в полицию, сообщив, что в период с 15:30 до 20:00 6 мая неизвестный похитил желтый экскаватор-погрузчик JCB4CX. Он был припаркован Цветочной улице, 14, СНТ «Павловская Усадьба» в Кировском районе Ленобласти.

Стоимость машины оценивается в 2,5 миллиона рублей. По факту угона возбуждено уголовное дело.