13 января 2023, 14:36
Неизвестный убил одного полицейского и ранил еще двоих в Будапеште
В столице Венгрии неизвестный напал на полицейских, прибывших на вызов. Об этом сообщило ИА Nation news со ссылкой на Magyar Nemzet.
Один из правоохранителей скончался на месте. А двум его напарникам потребовалась медицинская помощь.
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В настоящее время нападавшего задержали. Полицейские Будапешта устанавливают причины преступления и мотивы, побудившие мужчину на этот шаг.
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Полиция
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