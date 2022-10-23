Происшествия 23 октября 2022, 03:21 Неизвестный убил двух сотрудников больницы в Далласе — СМИ ABC News: в Далласе два сотрудника больницы скончались после перестрелки freepik

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Мужчина открыл огонь в медицинском учреждении Далласа в американском штате Техас, сообщил телеканал ABC News со ссылкой руководство больницы.

Инцидент произошел утром 23 октября (19:00 по московскому времени). На место происшествия прибыли полицейские, во время задержания они ранили подозреваемого. В результате ЧП двое сотрудников медучреждения погибли. Раненого стрелка доставили в другую больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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В минувшее воскресенье стало известно о стрельбе рядом с университетским кампусом в городе Харрисонбург. Огонь открыл 20-летний местный житель, он ранил восемь человек. Среди пострадавших оказались молодые люди от 18 до 27 лет.

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Американские власти не могут контролировать незаконный оборот оружия в стране. Аналогичные инциденты происходят регулярно в разных штатах. Несмотря на этот факт, граждане США не хотят отказываться от права хранить у себя оружие.