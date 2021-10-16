Неизвестный стал стрелять по людям на футбольном матче в США

По меньшей мере четыре человека получили ранения во время стрельбы на футбольном матче средней школы в городе Мобил (штат Алабама). ЧП произошло на стадионе «Лэдд-Пиблс».

По данным BNO News, ранены четыре человека. Двое из пострадавших несовершеннолетние. После случившегося на стадионе началась паника.

Болельщиков на трибунах попросили спрятаться.

Это уже вторая стрельба на этом стадионе. Предыдущее нападение произошло 31 августа. Тогда были ранены около 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Их доставили в больницу, пятеро находились в крайне тяжелом состоянии.

Стрельба началась уже после футбольного матча между командами «ЛеФлор» и «Вилльямсон».