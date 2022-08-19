Неизвестный спас человека во время пожара на лесопилке под Новосибирском

Неизвестный спас человека во время пожара, который произошел на лесопилке между СНТ «Рябина» и поселком Новониколаевский под Новосибирском. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Пожар произошел в среду, 17 августа. По словам очевидицы случившегося Ольги, молодой человек находился у себя на даче. Увидев дым, он решил приехать на место происшествия. Он заметил человека в горящем здании. Мужчина решил залезть в окно и спас пострадавшего. Кроме того, он отогнал от здания три автомобиля, чтобы пламя не перешло на них. До приезда пожарных он покинул место происшествия и не оставил контактов.

«Спас мужчину, и еще до того, как приехали пожарные, просто ушел. Человек совершил правое дело, его должны знать в лицо», — рассказала Ольга.