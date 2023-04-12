12 апреля 2023, 22:57
Неизвестный совершил налет на аптеку в Краснодарском крае
В Краснодарском крае полицейские начали розыск неизвестного, который совершил вооруженное ограбление. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.
Ограбление произошло в Геленджике. Подозреваемый, вооруженный пистолетом, ворвался в аптеку и напал на охранника с фармацевтом.
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Забрав из кассы две с половиной тысячи рублей, он скрылся. После произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.
Аптеки
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