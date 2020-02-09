Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на прибывающем в Москву поезде

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на поезде, который прибывает в Москву из Кишинева. Состав приехал на Киевский вокзал, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Поезд прибыл на 15-й путь, сейчас состав проверяет полиция.

Другой источник «360» в экстренных службах уточнил, что проводники нашли под потолком тайник с брикетами. Что в них находится, пока неизвестно.

Официальным подтверждением информации об угрозе взрыва «360» не располагает. В расписании поездов указано, что поезд из Кишинева прибыл в Москву в 16:53. Его маршрут пролегал через Киев.