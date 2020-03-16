Неизвестный сообщил о минировании трех вылетевших из Москвы самолетов

Сотрудники Шереметьево получили анонимное сообщение о минировании трех самолетов, которые отправились из Москвы. Сейчас поступившую информацию проверяют правоохранители.

Как рассказал «360» информированный источник, сообщение о заложенных бомбах пришло на электронную почту. Речь шла о рейсах в Пермь, Тюмень и Уфу. Все самолеты должны вылетели из аэропорта Шереметьево. Сейчас полицейские проводят следственные мероприятия и проверяют информацию.