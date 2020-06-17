Неизвестный снял скальп с подростка в Петербурге

Сообщение в полицию поступило 16 июня. Прибывшие на место преступления правоохранители обнаружили девочку подростка со скальпированными ранениями. Пострадавшую госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали 21-летнего подозреваемого. Сообщается, что он мог нанести девочке раны при ссоре, которая возникла при совместном распитии спиртных напитков. Подробности выясняются.