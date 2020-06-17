17 июня 2020, 12:48
Неизвестный снял скальп с подростка в Петербурге
Неизвестный мужчина пытался снять скальп с 16-летней жительницы Санкт-Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого. Об этом сообщило ИА Nation News.
Сообщение в полицию поступило 16 июня. Прибывшие на место преступления правоохранители обнаружили девочку подростка со скальпированными ранениями. Пострадавшую госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.
Полицейские задержали 21-летнего подозреваемого. Сообщается, что он мог нанести девочке раны при ссоре, которая возникла при совместном распитии спиртных напитков. Подробности выясняются.