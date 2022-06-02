Неизвестный силой усадил в машину девушку в Ленинградской области

Житель Ленинградской области стал очевидцем, как неизвестный силой посадил в машину девушку. При этом на ней было только нижнее белье, сообщило РИА ФАН.

Очевидец происшествия обратился в полицию. Правоохранители выясняют подробности.

ИА «Невские новости» со ссылкой на источник уточнило, что это случилось неподалеку от деревни Лесколово. По предварительным данным, злоумышленник является мужчиной кавказской внешности.