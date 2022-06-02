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    02 июня 2022, 18:35

    Неизвестный силой усадил в машину девушку в Ленинградской области

    Дарья Морозова

    Житель Ленинградской области стал очевидцем, как неизвестный силой посадил в машину девушку. При этом на ней было только нижнее белье, сообщило РИА ФАН.

    Очевидец происшествия обратился в полицию. Правоохранители выясняют подробности.

    ИА «Невские новости» со ссылкой на источник уточнило, что это случилось неподалеку от деревни Лесколово. По предварительным данным, злоумышленник является мужчиной кавказской внешности.