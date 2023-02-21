Происшествия 21 февраля 2023, 09:24 Неизвестный шар диаметром 1,5 метра обнаружили на пляже в Японии Daiichi TV: японская полиция изучает обнаруженный на берегу подозрительный шар

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Утром 21 февраля на пляже Энсюхама в японском городе Хамамацу обнаружили металлический шар диаметром 1,5 метра. Об этом сообщил телеканал Daiichi TV.

«На берег выбросило предмет, похожий на железный шар. Полиция расследует находку после проверки прилегающей территории», — говорится в сообщении.

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Февраль стал для многих стран месяцем «борьбы» против неопознанных летающих объектов. Сначала в США сбили китайский аэростат, который производил метеорологические исследования, но сбился с пути. Позже в Канаде военные сбили три летающих объекта, о происхождении которых до сих пор не известно.

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Молдавия 14 февраля объявила о закрытии воздушного пространства из-за обнаружения объекта, похожего на метеозонд. Чуть позже Румыния подняла в небо военные самолеты после сообщений о неизвестном летающем объекте. Однако истребители вернулись на базу, так ничего и не обнаружив.

По мнению бывшего сотрудника агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, Вашингтон искусственно создал панику вокруг воздушных объектов, чтобы отвлечь внимание общественности от наиболее важных и резонансных тем, как подрыв «Северных потоков».