Происшествия 31 июля 2023, 18:17 Неизвестный сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Краснодарском крае

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Мужчина попал под колеса легковой машины в Туапсинском районе Краснодарского края. Водитель с места аварии скрылся, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кубани.

По предварительным данным, ДТП произошло на федеральной трассе М-4 «Дон», автомобиль двигался от Геленджика в сторону Краснодара.

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Отмечается, что пострадавшего пешехода с различными травмами доставили в больницу, в настоящее время полицейские устанавливают личность нарушителя.