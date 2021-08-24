Неизвестный сбил 7-летнюю девочку на переходе в Москве и скрылся

На востоке Москвы семилетняя девочка попала под колеса автомобиля. Полиция начала поиски сбившего ее водителя, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В момент аварии девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу в районе дома № 29 на Новокосинской улице. Она была вместе с родителями.

«С предварительным диагнозом „сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины“ пострадавшего ребенка госпитализировали», — добавили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции принимают необходимые меры по розыску и задержанию водителя, допустившего наезд на ребенка.