24 августа 2021, 20:11
Неизвестный сбил 7-летнюю девочку на переходе в Москве и скрылся
На востоке Москвы семилетняя девочка попала под колеса автомобиля. Полиция начала поиски сбившего ее водителя, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
В момент аварии девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу в районе дома № 29 на Новокосинской улице. Она была вместе с родителями.
«С предварительным диагнозом „сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины“ пострадавшего ребенка госпитализировали», — добавили в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции принимают необходимые меры по розыску и задержанию водителя, допустившего наезд на ребенка.