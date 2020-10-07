Неизвестный с прутом напал на фельдшера скорой помощи

Уточняется, что инцидент произошел возле дома на Кондратьевском проспекте приблизительно в 15:00. К фельдшеру подбежал гражданин и ударил его кулаком по лицу. Злоумышленник взял металлический прут и угрожал расправой.

Врачи осмотрели своего коллегу. Мужчина получил ушиб скулы. Пострадавший обратился к представителям правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено административное производство. В настоящий момент полиция ищет подозреваемого в нападении.