07 октября 2020, 13:55
Неизвестный с прутом напал на фельдшера скорой помощи
Неизвестный мужчина с прутом напал на работника скорой помощи в Санкт-Петербурге в понедельник, 5 октября, пишет ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошел возле дома на Кондратьевском проспекте приблизительно в 15:00. К фельдшеру подбежал гражданин и ударил его кулаком по лицу. Злоумышленник взял металлический прут и угрожал расправой.
Врачи осмотрели своего коллегу. Мужчина получил ушиб скулы. Пострадавший обратился к представителям правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено административное производство. В настоящий момент полиция ищет подозреваемого в нападении.