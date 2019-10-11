Неизвестный с газовым баллончиком пытался ограбить московский банк

Вечером 11 октября мужчина вошел в офис одного из банков Москвы, расположенный на Волгоградском проспекте. Попытка ограбления провалилась. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД столицы.

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«Вошел мужчина. При себе имел аэрозольный баллончик. Потребовал выдать ему денежные средства. Соответственно был задержан полицией, был доставлен в отдел», — сообщили в ведомстве.

В МВД добавили, что начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.