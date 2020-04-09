Неизвестный решил поджечь церковь евангельских христиан-баптистов в Петербурге

Около пяти утра охранник церкви, находящейся на Большой Озерной, 27, позвонил в полицию и заявил о попытке поджога.

К ограде здания подошел неизвестный, поджег в руках связку и бросил в церковь. Злоумышленник планировал, что разобьется стекло и церковь сгорит. Но связка не долетела и упала на улицу.

Хулиган скрылся с места происшествия. Кадры с камер видеонаблюдения изучают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.