09 апреля 2020, 11:30
Неизвестный решил поджечь церковь евангельских христиан-баптистов в Петербурге
Охранник «Санкт-Петербургской церкви евангельских христиан-баптистов» обратился в полицию. Он сообщил, что неизвестный пытается поджечь здание. Об этом написал сайт «Невские новости».
Около пяти утра охранник церкви, находящейся на Большой Озерной, 27, позвонил в полицию и заявил о попытке поджога.
К ограде здания подошел неизвестный, поджег в руках связку и бросил в церковь. Злоумышленник планировал, что разобьется стекло и церковь сгорит. Но связка не долетела и упала на улицу.
Хулиган скрылся с места происшествия. Кадры с камер видеонаблюдения изучают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.