Неизвестный разбил окно храма и вынес из него 100 тысяч рублей

Неизвестный разбил окно храма Спиридона Тримифунтского в поселке Парголово в Санкт-Петербурге и похитил 100 тысяч рублей.

Уточняется, что инцидент случился в начале недели. Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. В настоящий момент его личность не установлена. На месте происшествия обнаружили следы обуви, сообщило РИА ФАН. Представители правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.