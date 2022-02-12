Неизвестный расстрелял хаски на глазах у ребенка под Краснодаром

Искалеченную хаски нашли под Краснодаром. Местные жители рассказали в соцсетях, что в нее стреляли на глазах у ребенка.

По данным издания «Подъем», животное отвезли в приют «Краснодог». Специалисты уточнили, что пулевых ранений на ней нет, но есть много других травм. Например, поврежден позвоночник, из-за чего у собаки не работают задние лапы, она не может ходить.

«На 99,9% останется пожизненным инвалидом. Рентгенографию животному еще не сделали. Заключение по факту именно пулевых ранений мы пока дать не можем», — рассказали волонтеры.

Они добавили, что хаски вряд ли кто-то заберет из приюта. Животные с такими травмами очень проблемные: они требуют сложного ухода и не контролируют мочеиспускание.

«Полиция начала проверку после публикаций в соцсетях. Выясняем все обстоятельства инцидента. Устанавливаются лица, причастные к инциденту», — рассказали в полиции и уточнили, что пока информации о стрельбе нет.