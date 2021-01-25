«Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет», — сообщил источник.

По предварительным данным, у преступника в руках был нож. Что спровоцировало мужчину на такое агрессивное поведение — неизвестно.

По неподтвержденной информации, на людей напал сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Его уже начала разыскивать полиция.

В соцсетях появилось видео с места происшествия. На нем можно увидеть, что за тремя людьми побежал мужчина. Он начал чем-то наносить удары каждому по очереди. Последнего злоумышленник зажал к стенке — тот через несколько секунд согнувшись упал на пол.

В середине января вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров такси в Новосибирске. На улице Вокзальная магистраль произошел конфликт. Ссора произошла между пятью людьми, среди которых было трое мужчин и двое девушек. Один молодой человек с девушкой вызвал такси, в котором уже ехал один пассажир. На просьбу выйти он нанес удары ножом. Медицинская помощь потребовалась только одному.