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    11 августа 2022, 12:17

    Неизвестный ранил школьника из ружья в Новокузнецке

    Оксана Лавнюженко

    В Новокузнецке полиция устанавливает личность злоумышленника, который выстрелил в спину 12-летнему мальчику. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

    Мать пострадавшего рассказала, что инцидент случился во дворе дома на улице Шахтеров. Ребенок гулял с друзьями во дворе и вдруг почувствовал резкую боль в спине. Затем его приятели увидели кровавое пятно на одежде.

    Правоохранители полагают, что выстрел производился из пневматического оружия. Расследование дела продолжается.