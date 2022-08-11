Неизвестный ранил школьника из ружья в Новокузнецке

В Новокузнецке полиция устанавливает личность злоумышленника, который выстрелил в спину 12-летнему мальчику. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Мать пострадавшего рассказала, что инцидент случился во дворе дома на улице Шахтеров. Ребенок гулял с друзьями во дворе и вдруг почувствовал резкую боль в спине. Затем его приятели увидели кровавое пятно на одежде.

Правоохранители полагают, что выстрел производился из пневматического оружия. Расследование дела продолжается.