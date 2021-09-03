Неизвестный ранил ножом шесть человек в супермаркете в Новой Зеландии. Атаку назвали терактом

Вооруженный ножом преступник ворвался в супермаркет в городе Окленд в Новой Зеландии и ранил ножом шесть человек. Премьер страны Джасинда Ардерн назвала нападение терактом. О ЧП сообщило местное издание New Zealand Herald.

«Сегодня во второй половине дня… экстремист совершил террористическую атаку… в Окленде», — заявила премьер-министр.

По ее словам, это совершил человек, который является приверженцем запрещенной в России группировки «Исламское государство»*. Нападение было подлым и отвратительным, добавила политик и выразила сожаление в связи с тем, что это случилось.

«Это было жестокое нападение, оно было бессмысленным для невинных новозеландцев», — добавила она.

Ардерн уточнила, что из шести раненых трое находятся в тяжелом состоянии. Напавшего застрелила полиция. Пострадавших госпитализировали. Один человек в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу Вайтакере, а другой в состоянии средней тяжести — в больницу Миддлмор, уточнило издание.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.