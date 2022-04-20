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    20 апреля 2022, 21:00

    Неизвестный ранил монтера в клубе Басты

    StarHit: в клубе Gazgolder монтеру выстрелили в ногу

    Александра Ломейко

    В столичном клубе Gazgolder, владельцем которого является рэпер Баста, произошла стрельба. Ранение получил один человек. Медики оказали ему помощь.

    В клубе, написал StarHit, в ночь на 20 апреля устанавливали концертные декорации. В процессе работы между неизвестным и задействованным в работах 27-летним монтером началась ссора. Последнему выстрелили в ногу из травматического оружия.

    Молодой человек выбежал из Gazgolder и обратился за медицинской помощью. Правоохранители ищут стрелка и устанавливают свидетелей случившегося.