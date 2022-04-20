20 апреля 2022, 21:00
Неизвестный ранил монтера в клубе Басты
StarHit: в клубе Gazgolder монтеру выстрелили в ногу
В столичном клубе Gazgolder, владельцем которого является рэпер Баста, произошла стрельба. Ранение получил один человек. Медики оказали ему помощь.
В клубе, написал StarHit, в ночь на 20 апреля устанавливали концертные декорации. В процессе работы между неизвестным и задействованным в работах 27-летним монтером началась ссора. Последнему выстрелили в ногу из травматического оружия.
Молодой человек выбежал из Gazgolder и обратился за медицинской помощью. Правоохранители ищут стрелка и устанавливают свидетелей случившегося.