Неизвестный ранил монтера в клубе Басты

В столичном клубе Gazgolder, владельцем которого является рэпер Баста, произошла стрельба. Ранение получил один человек. Медики оказали ему помощь.

В клубе, написал StarHit, в ночь на 20 апреля устанавливали концертные декорации. В процессе работы между неизвестным и задействованным в работах 27-летним монтером началась ссора. Последнему выстрелили в ногу из травматического оружия.

Молодой человек выбежал из Gazgolder и обратился за медицинской помощью. Правоохранители ищут стрелка и устанавливают свидетелей случившегося.