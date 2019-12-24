Неизвестный ранил двух человек у торгового центра в США

По информации ИА Nation News, преступник решил пригрозить огнестрельным оружием и угнать автомобиль. Прохожий попытался помешать мужчине. Однако нападавший ранил его, а потом и другого водителя.

Затем злоумышленник планировал скрыться с места происшествия. Уезжая, он протаранил машину правоохранителей. Полицейские ранили преступника, после чего он скончался.

Раненных им человек доставили в медицинское учреждение.