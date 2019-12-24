24 декабря 2019, 09:43
Неизвестный ранил двух человек у торгового центра в США
Неизвестный несколько раз выстрелил у торгового центра в городе Финикс американского штата Аризона. Два человека пострадали. Сотрудники полиции застрелили злоумышленника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Fox News.
По информации ИА Nation News, преступник решил пригрозить огнестрельным оружием и угнать автомобиль. Прохожий попытался помешать мужчине. Однако нападавший ранил его, а потом и другого водителя.
Затем злоумышленник планировал скрыться с места происшествия. Уезжая, он протаранил машину правоохранителей. Полицейские ранили преступника, после чего он скончался.
Раненных им человек доставили в медицинское учреждение.