Происшествия 23 января 2023, 14:14 Неизвестный ранил 12 человек во время стрельбы в Луизиане

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Как минимум 12 человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в одном из ночных клубов штата Луизина в США. Об этом сообщил CNN.

По данным «Национальной службы новостей», сотрудниками полиции ведется поиск как минимум одного подозреваемого, который открыл огонь в заведении. Отмечается, что преступник действовал целенаправленно.

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Участниками стрельбы стали две группы людей. Все они являлись посетителями ночного клуба.

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