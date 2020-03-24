    24 марта 2020, 11:25

    Неизвестный пытался угнать три автомобиля за день в Петергофе

    Анастасия Кременчугская

    Полицейские поймали мужчину, пытавшегося угнать три автомобиля за день. Ни одна из попыток не была успешной. Об этом написал сайт «Невские новости».

    Мужчину поймали в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Первый раз подозреваемый взломал машину на Озерковой, 39 В тот же день поступало еще два похожих заявления — некто также пытался угнать автомобили. Но, потерпев неудачи, скрылся.

    Против подозреваемого возбуждено уголовное дело.