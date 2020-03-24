Неизвестный пытался угнать три автомобиля за день в Петергофе

Мужчину поймали в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Первый раз подозреваемый взломал машину на Озерковой, 39 В тот же день поступало еще два похожих заявления — некто также пытался угнать автомобили. Но, потерпев неудачи, скрылся.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело.